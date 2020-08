Serie TV: quali vedere su Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+

Netflix è la piattaforma per eccellenza che ospita i migliori film, cartoni animati e serie tv. Essa nacque nel 1997 a Scotts Valley (California) quando Marc Randolph e Reed Hastings decisero di collaborare. Le due imponenti figure hanno un’esperienza piuttosto vasta. Il primo ha lavorato come direttore marketing per la società di Hastings, Pure Atria. Inoltre è stato uno dei co-fondatori di MicroWarehouse (un’azienda di vendita di computer), e infine ha preso parte della Borland International come vicepresidente del marketing. Il secondo citato invece è un sostenitore della riforma dell’istruzione attraverso le Charter school. È inoltre un co-fondatore, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Netflix. Ma questa non è l’unica ad offrire una così grande varietà, in quanto vi sono altrettante piattaforme intriganti. Scopriamo quali sono.

Serie tv: la lista delle serie da vedere su Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+

Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+ regalano agli spettatori molte serie tv: alcune interessanti, altre un po’ meno. Ecco una selezione accurata in base al genere.

Infinity

Una delle più iconiche è senza dubbio “ Mr Robot”. Di genere thriller, è dedicato a Elliot Alderson, interpretato da Rami Malek, un ingegnere di giorno, che si trasforma in un hacker di notte.

Amazon Prime Video

“New Girl” è un serie leggera e gradevole narrante le avventure di Jessica Day e i suoi 3 coinquilini a Los Angeles.

Sky

“ Chernobyl “, la serie ufficiale che narra i fatti accaduti nel 1986 i quali portarono all’esplosione del reattore 4.

Netflix

“The Midnight Gospel”, una serie TV di Pendleton Ward interamente rosa, dalla pazza animazione, podcast introspettivi, alla psichedelia.