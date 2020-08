Il termine Hyperloop suona vagamente futuristico, e lo è decisamente. Si tratta del nuovo treno di Elon Musk che promette tecnologie e performance che fanno arrossire soluzioni ferroviarie come Italo Treno e Le Frecce, ritenuti da tanti italiani come il top del trasporto passeggeri su rotaia.

Il suo concept buca la barriera dell’immaginario comune sull’uso di questi mezzi di trasporto. La levitazione magnetica azzera l’attrito statico e dinamico creando un vuoto di sospensione che consente al mezzo di raggiungere velocità elevatissime. La sua andatura può superare addirittura quella di un aereo di linea. Ecco che cosa ci aspetta in un futuro non molto lontano.

Treno Hyperloop: veloce, moderno, comodo, mai visto prima d’ora

Le novità creano una sorta di incertezza in coloro che sono abituati alla solita routine. Nel mondo dei trasporti pubblici tutto potrebbe essere stravolto dal treno sospeso nel vuoto altrimenti conosciuto come Hyperloop. Presentato dal fondatore di Paypal, Tesla e SpaceX questo nuovo ritrovato dei trasporti ingloba il top delle tecnologie portandole al servizio del viaggiatore. Riesce a viaggiare fino a 1.100 Km/h, una andatura che consentirebbe di percorrere mezza Italia in meno di un’ora.

Il sistema è gestito a circuito chiuso con il treno racchiuso all’interno di una sorta di tubo di contenimento che segna il passaggio. La piattaforma tecnologica è eco-friendly con previsti pannelli solari e sistemi di recupero per l’energia in frenata che viene accumulata in apposite batterie che servono ad alimentare le cabine con tutte le utenze (luci, reti WiFi, condizionamento dell’aria).

In termini di denaro il risparmio è garantito per diversi miliardi di dollari all’anno. L’ambiente beneficia poi di una soluzione che riduce l’impatto atmosferico per il fattore inquinamento. Milioni Tonnellate di CO2 non vengono rilasciate confermando la bontà di un sistema all’avanguardia anche sotto questo importante profilo.

Lo potremo vedere in azione in tempi ancora da definirsi. Nel corso dell’estate sono iniziate le prove negli Emirati Arabi Uniti.