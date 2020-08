Il settore automobilistico è sempre di più in forte crescita e si arricchisce soprattutto di svariate innovazioni tecnologiche. La nota casa automobilistica Tesla, ad esempio, ha introdotto da diverso tempo la propria guida autonoma denominata Autopilot e quest’ultima ha dimostrato di essere in grado di salvare la vita dei conducenti alla guida. Un ultimo video trapelato poco tempo fa in rete, in particolare, ha mostrato come la guida autonoma dell’azienda sia riuscita ad evitare un bruttissimo incidente.

L’Autopilot di Tesla è riuscito ad evitare un incidente stradale

Pochi giorni fa è stato pubblicato sul noto portale YouTube un video in cui viene mostrata ancora una volta l’efficienza della guida autonoma targata Tesla. Nello specifico, nella descrizione del breve video pubblicato viene descritta brevemente la dinamica dell’incidente evitato grazie alla vettura di Tesla. Come descritto nella descrizione, una donna stava accompagnando suo figlio di 10 anni all’allenamento di Hockey con la sua auto Tesla.

Nei pressi di un incrocio, però, un’auto nera che doveva svoltare a destra ha impedito alla donna di vedere un’altra auto color argento arrivare proprio di fronte alla sua. Secondo il video e stando a quanto riportato dal marito della donna nella descrizione, è stato proprio in questo momento che è intervenuto l’Autopilot della vettura Tesla ed ha impedito che accadesse un gravissimo incidente.

In quel momento si è infatti attivato il così detto Collision Avoidance System che ha permesso all’auto della donna di frenare e di sterzare leggermente a sinistra in modo da non entrare in collisione con l’altra auto color argento.