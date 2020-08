Android supera iOS: il Play Store regala tantissime app a pagamento gratis

Una delle soluzioni migliori nel mondo della tecnologia e soprattutto dell’elettronica è rappresentata certamente da Android. Stiamo parlando del celebre robottino verde che ad oggi domina nel mondo dei sistemi operativi mobili e non solo.

Gli ultimi dati hanno portato a galla un qualcosa di strepitoso: Google e Android avrebbero superato ovviamente insieme la celebre piattaforma di Microsoft che tutti conoscono con il nome di Windows. Stiamo parlando di un sistema operativo desktop, il quale peraltro era leader da anni. I numeri sono davvero da capogiro: Android ad oggi detiene oltre 2 miliardi di utenti nel mondo intero, tutti ormai fedeli e contenti di avere un sistema operativo del genere. Le migliorie negli ultimi anni sono state tantissime e gli aggiornamenti arrivano in maniera frequente con le varie interfacce prodotte dai vari brand. Nel frattempo non si può non nominare il Play Store, vera e propria arma segreta della piattaforma che include al suo interno applicazioni, giochi e tanti altri contenuti. Proprio oggi sembra essere in vigore una grande offerta, la quale permette di avere gratis tanti titoli a pagamento.

Android, solo per oggi potrete usufruire di alcune offerte che permettono di ottenere i contenuti gratis

La vista di oggi include tanti contenuti del mondo Android che risultano gratis invece che a pagamento sul Play Store. Per scaricarli potete rifarvi ai link diretti.