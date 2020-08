Il colosso cinese Xiaomi ha presentato la nuova gamma Mi 10 lo scorso febbraio 2020 ed è attualmente il top di gamma del marchio. La serie Mi 10 ha attualmente due dispositivi.

Questi due dispositivi sono il Mi 10 5G ed il Mi 10 Pro 5G. Il colosso, ha recentemente annunciato che presenterà il Mi 10 Extreme Memorial Edition verrà presentato il prossimo 11 agosto 2020 per commemorare i 10 anni di Xiaomi nel settore. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Xiaomi Mi 10 Extreme Memorial Edition arriverà il prossimo 11 agosto 2020

Il post pubblicato dal colosso è accompagnato da un’immagine teaser dello smartphone. Quest’ultima mostra che il dispositivo avrà un display estremamente alto, probabilmente con un rapporto di 21:9, anche se attualmente non possiamo dare queste indiscrezioni per sicure. Per il momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo sullo smartphone, nonostante il suo lancio sia davvero molto vicino.

Ricordiamo che Mi 10 e Mi 10 Pro sono esattamente identici accanto l’uno all’altro, riusciamo ad identificarli perché il modello Pro ha una cover opaca sul retro. Il modello base non ha il supporto per la Dual SIM, cosa invece presente nella versione Pro. Montano entrambi lo stesso processore, un Qualcomm Snapdragon 865 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile.

Hanno entrambi quattro fotocamere sul lato posteriore, il primo quattro sensori rispettivamente da 108+13+2+2 megapixel, mentre il secondo dispone sempre di quattro sensori rispettivamente di 108+20+12+8. Per quanto riguarda la fotocamera “selfie”, montano lo stesso sensore da 20 megapixel. La batteria “vince” sul Mi 10, con ben 4.780 mAh a differenza del modello Pro con 4.500 mAh. Che dire, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le specifiche anche del terzo modello della gamma Mi 10.