Il comparto fotografico degli smartphone è diventato ormai uno degli aspetti fondamentali dei nostri dispositivi. Spesso la scelta di un modello piuttosto che un altro dipende da questo punto. È l’ago della bilancia. Ogni produttore l’ha capito tanto che cercano sempre di sorprendere il pubblico con nuove trovate, come Xiaomi per esempio.

Il produttore cinese dovrebbe tra poco presentare la nuova serie di punta, e più nella precisione il Mi 10 e il Mi 10 Pro. Quest’ultimi monteranno dei sensori impressionanti. La versione Pro avrà a bordo un obiettivo da ben 108 megapixel. Curiosi di sapere cosa è in grado di fare questo mostro? Xiaomi ha voluto rispondere mandando nello spazio il modello per fotografare la Terra.

Xiaomi: la qualità delle immagini

Nello spazio non ci è finito direttamente lo smartphone a essere sinceri, ma solo l’obiettivo da 108 megapixel. Xiaomi ha lanciato un satellite nel 2019 con a bordo il suddetto sensore. Nel video qua sotto rilasciato dal canale ufficiale su YouTube, si possono ammirare la qualità delle immagini, più precisamente si possono vedere da 0:54 in avanti. Ovviamente fotografare la Terra dallo spazio non è una cosa che un possessore normale di smartphone fa, ma è un ottimo modo per mostrare la potenza di una delle ammiraglie più potenti che dovrebbero arrivare sul mercato quest’anno.

Se da un lato i Mi 10 e Mi 10 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina, il lancio internazionale dovrebbe avvenire il 27 marzo. La popolarità che ha mostrato in Cina in questi giorni sottolinea il fatto che potrebbero risultare dei must have.