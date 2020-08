Quest’anno, è stato piuttosto impegnativo per tutto ciò che riguarda le cattive notizie. Tra pandemia, ipotesi di apocalisse, invasioni aliene e altre catastrofi. Una delle notizie che spicca, tra quelle che di certo non hanno riempito i nostri cuori di gioia, È quella dell’avvicinamento di asteroidi più o meno grandi, alla Terra. Più di una infatti è diventata notizia virale sul web, in questi mesi. Naturalmente alla fine, nessuna di queste ha mai rappresentato un effettivo pericolo per il nostro pianeta, ciò nonostante, non ha impedito a diverse persone di preoccuparsi.

Asteroidi i vicini alla Terra, quanti ancora dovranno passarne?

Ogni volta che veniamo a conoscenza di uno di questi fatti, la domanda che ci poniamo è: possiamo stare tranquilli? Quanti altri asteroidi potenzialmente pericolosi, rischiano di passare di qua?

La prossima data in cui il passaggio di un asteroide è previsto vicino alla terra, è attualmente giorno 1 settembre 2020. Sembra infatti, che devo abbassarne uno che girerà intorno a questo pianeta con una distanza inferiore rispetto a quella della Luna. Tratta dell’asteroide 2011 ES4, il quale disterà dalla terra di soli 72.000 km. Se consideriamo che la luna si trova a 384.400 km da qui, ci renderemo conto che la distanza è veramente poca!

È stato stimato che il suo diametro oscillerà tra i 20:50 metri e viaggerà a circa 30.000 km/h di velocità. La NASA, in base ai propri parametri, lo considera un asteroide potenzialmente pericoloso. Tuttavia, ciò non significa che 2011 ES4 destinato a colpire la Terra, la sua orbita è ben conosciuta e, per fortuna, non prevede niente del genere.