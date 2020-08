Hai mai considerato il fatto che la tua SIM possa arrivare a valere milioni di Euro? Eppure l’hai pagata giusto una decina di Euro dal negozio sotto casa o dal sito web di TIM, WindTre e Vodafone. L’importante, come sempre, non è la forma ma la sostanza. Lo abbiamo evidenziato nel corso di una recente intervista a tu-per-tu con uno degli esperti di numeri facili. Hai capito bene! Il tuo numero può rappresentare una enorme fonte di ricchezza. Ecco tutto ciò che dovresti sapere.

SIM: dopo l’asta di beneficenza i forum si popolano di venditori

Tutto è partito da un servizio andato in onda su “Le Iene“, dove il risultato dell’asta di beneficenza che ha concesso il devoluto all’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori ha concesso la vista su un nuovo business semplice ma redditizio.

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Questi sono stati i numeri raggiunti dalle vendita SIM dei maggiori operatori italiani. Ma si può arrivare a cifre astronomiche inserendosi nei canali giusti. Scopriamo quali sono.

Queste schede telefoniche possono valere una fortuna

L’elenco precedente ha fornito un excursus logico sulla tipologia di numeri più richiesti. Si noti come le cifre abbiano un interessante modo di ripetersi. Ciò che non viene detto è che esistono società sportive, del settore energia, istruzione e singoli soggetti disposti a sborsare anche milioni di euro per avere un numero semplice da ricordare. Molti li vediamo nelle pubblicità e nei bigliettini da visita. Per entrarne in possesso alcuni farebbero follie.

Dove vendere le proprie SIM rare

Navigando i forum di collezionisti non è raro imbattersi in sceicchi, calciatori e manager disposti a spendere qualsiasi cifra per avere la vostra SIM. Ci sono anche i collezionisti, veri e propri cultori delle schede con numeri speciali. Questo è il metodo migliore per vendere i supporti evitando inutili truffe e perdite di tempo.

Sconsigliati i negozi online più famosi come eB** dove non è raro imbattersi in qualche frode sia in qualità di venditore che di acquirente.