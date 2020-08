La tecnologia al giorno d’oggi gioca un ruolo determinante all’interno della routine giornaliera di tutti noi, ad esempio, prendendo corpo nello smartphone presente nelle tasche di tutti noi, ci permette di gestire interamente la nostra vita digitale consentendoci di compiere svariate azioni, dal gestire il nostro conto in banca a guardare le nostre serie TV preferite nel tempo libero.

Come se non bastasse è passata dal permetterci di gestire interamente il nostro Alter Ego digitale, al poter monitorare anche il nostro stato di salute, gli Smartwatch attualmente in commercio infatti sono in grado di controllare numerosi parametri vitali tra cui saturazione dell’ossigeno, pressione e frequenza cardiaca, con anche la possibilità di valutare anche la qualità del sonno.

Arriva anche la soluzione per coloro tormentati dal russare

A quanto pare la tecnologia sta correndo in aiuto anche di coloro che durante il sonno soffrono di un problema che tormenta la maggior parte della popolazione mondiale, ovviamente stiamo parlando del russare.

La soluzione in questione si chiama Sleep Number 360, si tratta di un letto Smart che, grazie ai sensori biometrici presenti all’interno del materasso, è in grado di analizzare il sonno di chi lo occupa e di adattarsi di conseguenza in modo tale da ottimizzare postura e altezza del materasso stesso.

Tenendo conto che la postura è uno dei principali fattori influenzanti sia la qualità del sonno sia il russare di una persona, questo materasso sicuramente vi darà una mano a risolvere un problema che a tratti sembra irrisolvibile, infatti tutti gli utenti russatori noteranno maggiormente la differenza e soprattutto un miglioramento nella qualità delle loro dormite.