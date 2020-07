Amazon annuncia il lancio di una nuova applicazione di Alexa. Gli utenti riceveranno la possibilità di gestire l’assistente vocale del colosso in maniera ancora più funzionale grazie alle modifiche apportate. Rispetto all’attuale versione, la nuova app di Alexa pensata da Amazon permetterà di sfruttare in maniera più pratica e conveniente le funzioni già presenti.

Amazon rilascerà presto una nuova app di Alexa!

Amazon, colosso dell’e-commerce, si impegna ancora una volta a rendere il suo assistente vocale, Alexa, capace di tenere testa ai rivali e, a tal proposito, procede con una serie di aggiornamenti che introducono novità e migliorano le funzioni già disponibili.

La nuova applicazione annunciata da Amazon si propone, appunto, di rendere tutto più funzionale e, quindi, di offrire agli utenti la possibilità di gestire l’assistente vocale in maniera ancora più efficiente. Infatti, la nuova app, pur continuando a garantire l’attivazione di Alexa tramite comandi vocali, pone in primo piano un tasto che permette di richiamare l’assistente manualmente. Inoltre, abbandona la “home” fino ad ora nota per mettere in evidenza funzioni ben precise ritenute più utili per gli utenti.

Lo scopo è quello di far sì che l’app garantisca un miglior rapporto tra l’assistente e l’utente che, grazie a una delle ultime funzioni introdotte, può adesso sfruttare Alexa anche per avviare altre app attraverso i comandi vocali, richiedendo all’assistente di compiere l’azione desiderata.

E’ bene chiarire che la nuova applicazione ideata da Amazon è ancora in fase di distribuzione ma il colosso sostiene che entro la fine di agosto tutti gli utenti potranno ottenerla e utilizzarla.