L’assistente vocale Alexa della piattaforma di e-commerce Amazon è ormai un componente fondamentale di moltissime famiglie. Se anche voi siete assidui utilizzatori dei dispositivi Echo, saprete benissimo che le novità sono riportate nella newsletter.

Quest’ultima giorno dopo giorni suggerisce tutte le novità introdotte nell’assistente. Dal tormentone dell’estate alle nuove funzioni da chiedere all’assistente virtuale, ecco quelle che vi segnaliamo oggi grazie alla mail che anche voi avrete ricevuto.

Amazon Alexa introduce delle nuove funzioni riportate anche nella newsletter

In primo piano troviamo delle funzioni fino ad ora sconosciute, per esempio lo sapete che è possibile chiedere ad Alexa di riprodurre il tormentone dell’estate 2020? partirà la canzone in cima alla classifica in quel momento, attualmente ci segnalano che è la nuova hit di Baby K in collaborazione con Chiara Ferragni. Inoltre è anche possibile chiedere all’assistente di aprire una radio, di riprodurre musica per fare sport da Amazon Music.

E non è finita, da oggi potrete anche chiedere alla vostra fedele compagnia di collegare il vostro calendario Google alla sua applicazione e successivamente chiederle che cosa avete in programma in un giorno preciso. Non vi dimenticherete nulla creando delle liste, potete infatti consultarle ovunque vi troviate dall’applicazione Alexa.

Inoltre tutti i clienti italiani di Fire TV possono utilizzare i comandi vocali per interagire con l’app di Netflix su Fire TV Stick. Attraverso il telecomando vocale Alexa incluso con Fire TV Stick, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto, i clienti di Fire Tv possono cercare contenuti e riprodurre i propri programmi e film preferiti all’interno della app di Netflix utilizzando solo la propria voce.