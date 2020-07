Expert fa faville con un nuovo volantino davvero stupefacente, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti veramente speciali con riduzioni applicate sulla maggior parte dei prodotti attualmente inclusi nel catalogo aziendale.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, è stata attivata anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, in questo modo sarà possibile acquistare anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria (pagando però le spese di spedizione per la consegna a domicilio). Essendo un SottoCosto, inoltre, le scorte effettivamente disponibili in negozio appaiono essere limitate, di conseguenza dovrete affrettare la scelta per non restare a bocca asciutta.

Volantino Expert: sconti a più non posso fanno sognare gli utenti

Gli sconti fanno letteralmente sognare gli utenti, proprio perché raccolgono alcune delle migliori offerte, come quella applicata sul Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto, oggi in vendita alla modica cifra di 649 euro, una delle richieste migliori di sempre, seconda solo ai 639 euro previsti da Unieuro.

Ottima è anche l’opportunità d’acquisto relativa all’Apple iPhone 11, l’utente lo potrà scegliere spendendo solamente 749 euro per la versione completamente sbrandizzata, ma sopratutto con 64GB di memoria interna. Tantissime alternative vi attendono sul volantino Comet, non mancano infatti Galaxy A30s, Huawei P30 Lite New Edition, Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e similari.

I dettagli li trovate poco sotto tra le pagine ufficiali del volantino Expert discusso nel nostro articolo, in questo modo avrete l’opportunità di scoprire tutti i prezzi da vicino.