Unieuro riserva agli utenti italiani una campagna promozionale di pregevole fattura, tantissimi sconti li attendono direttamente sul sito ufficiale, riuscendo difatti a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato.

Il volantino descritto, come indicato, può essere sfruttato solamente sul sito ufficiale dell’azienda, i prezzi non risultano essere validi direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio. Coloro che acquisteranno, ad ogni modo, potranno approfittare della spedizione gratuita al proprio domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Naturalmente le categorie merceologiche coinvolte nella campagna promozionale sono tantissime, per comodità vi riportiamo i migliori prezzi relativi agli smartphone, anche se comunque il nostro consiglio è di aprire il link che trovate in fondo all’articolo per maggiori informazioni.

I modelli da non perdere sono Samsung Galaxy A51 a 319 euro, Galaxy A30s a 219 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Apple iPhone 11 a 829 euro, Galaxy A71 a 359 euro, Galaxy S20 a 699 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro, Galaxy A20e a 129 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Galaxy note 10 lite a 449 euro, Asus ZenFone Max Pro M1 a 159 euro, Apple iPhone 11 a 829 euro e Huawei P Smart 2019 a 149 euro.

Di ogni modello esistono varie versioni e varianti, di conseguenza anche nel momento in cui avrete trovato quello più adatto alle vostre esigenze, ricordatevi di effettuare una ricerca sul sito, in modo da capire se esiste la stessa soluzione ad un prezzo più ridotto. Maggiori dettagli sono disponibili qui.