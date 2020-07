Carrefour è strepitosa proprio perchè in grado di lanciare una campagna promozionale davvero unica e ricca di occasioni, sia appartenenti alla fascia medio-bassa, che top di gamma assoluti della telefonia mobile.

Gli utenti che vorranno approfittare dei tanti ottimi prezzi dovranno necessariamente recarsi in negozio entro e non oltre il 27 luglio 2020, al superamento della soglia dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato a Taso Zero.

Volantino Carrefour: il risparmio è sempre dietro l’angolo

I due top di gamma inclusi nella campagna promozionale sono Samsung Galaxy S20, acquistabile alla modica cifra di 749 euro, e Apple iPhone Xr, raggiungibile con un esborso finale di circa 699 euro. I prezzi sono ancora abbastanza elevati, se considerate che l’S20 si trova nei vari SottoCosto del momento a circa 100 euro in meno, ma allo stesso tempo appaiono decisamente abbordabili.

Scendendo di livello e di qualità generale incrociamo comunque un’altra ottima occasione, lo Xiaomi Mi 10 Lite, l’ultimo best buy assoluto dell’azienda cinese, in vendita a 399 euro. Sempre nella stessa fascia non dimentichiamoci di Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9, in vendita entrambi a 299 e 229 euro.

Queste sono le migliori offerte del volantino Carrefour, ma è anche vero che sono presenti soluzioni legate a categorie merceologiche differenti, oppure sempre smartphone ma meno famosi/richiesti dal pubblico italiano. La via più breve per conoscerle nel dettaglio è aprire le pagine elencate qui sotto.