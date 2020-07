Esselunga supera le offerte delle dirette concorrenti del mercato con un’offerta veramente speciale, fino al 5 agosto gli utenti potranno infatti acquistare uno smartphone Huawei ad un prezzo incredibilmente ridotto.

In linea con le scorse campagne promozionali, in cui il cliente si ritrovava a poter mettere le mani su un singolo device in promozione, anche quest’offerta tech propone uno sconto speciale solo su un modello. L’acquisto potrà essere completato esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio (non sul sito ufficiale), entro il 5 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: il risparmio è notevole ed alla portata di tutti

Il risparmio con il volantino Esselunga è davvero notevole, anche se il prodotto incluso non appartiene alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, nello specifico parliamo infatti dello Huawei Y6p 2020.

La scheda tecnica narra di un device con un ampio display IPS LCD da 6.3 pollici, con annesso processore octa-core a 2GHz, 3GB di memoria RAM, sistema operativo Android 10, una fotocamera frontale da 8 megapixel, triplo comparto fotografico posteriore (suddiviso in 13 + 5 + 2 megapixel), chip NFC, sensore per le impronte digitali ed una ampissima batteria da 5’000mAh.

La limitazione più grande, ed è assolutamente importante ricordarlo, riguarda la completa assenza dei servizi Google. Il prezzo è comunque alla portata di ogni consumatore, parliamo infatti di soli 119 euro, per la versione con 64GB di memoria interna, ed annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, sempre da esercitare nel punto vendita di acquisto.