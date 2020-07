La Vodafone Special Giga appare essere a tutti gli effetti una promozione davvero speciale, proprio perché in grado di concentrare al proprio interno una lunga serie di contenuti ad un prezzo più che accessibile per la maggior parte dei consumatori.

La soluzione oggetto del nostro articolo, fino a qualche tempo fa prendeva il nome di Vodafone Special 20 + 50 giga, proprio perché di base garantiva l’accesso a “soli” 20 giga di internet in 4.5G, godendo però di un omaggio speciale composto da 50 giga, per un totale proprio di 70 giga.

L’attivazione è possibile “a gettone” in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, previa portabilità di un numero proveniente da Iliad o da un operatore telefonico virtuale. E’ importante sottolineare come l’accesso sia limitato numericamente, il negozio ha un tot di possibilità di attivazione, superato il numero prestabilito non sarà più possibile richiedere la promozione, sebbene si sia in regola con le richieste. Il costo iniziale da sostenere è pari a 1 centesimo per l’offerta e e 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (con 5 euro di credito residuo già incluso).

Il pagamento del canone, pari a 9,99 euro al mese, è esclusivamente sottoforma di Smart Pay, ciò sta a significare che il consumatore dovrà attivare la Ricarica Automatica e versare il contributo tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Passa a Vodafone con una promozione da urlo

All’interno della Vodafone Special Giga troviamo comunque un bundle che potremmo definire davvero da urlo, nello specifico parliamo di 1000 SMS da poter utilizzare verso tutti, di minuti illimitati da utilizzare per chiamare chiunque si desideri, per finire con 70 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.