Chi non ha sentito parlare almeno una volta di Lucifer, Vis a Vis o The Witcher? Le serie televisive in onda sulla piattaforma streaming Netflix, hanno acquisito un pubblico molto vaso, soprattutto durante la quarantena causata dal Covid-19. Ciononostante vi è ancora una piccola parte della popolazione che ha resistito alla tentazione del colosso americano. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco una piccola descrizione delle serie sopra elencate.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: quando arriveranno i nuovi episodi?

Lucifer rappresenta la successione di episodi per eccellenza. Questa vede protagonista l’affascinante uomo degli Inferi, nonché Lucifero. Egli, stanco della solita vita decide di salire sulla Terra dove conosce Chloe, un’investigatrice della squadra omicidi della polizia di Los Angeles. La donna sarà l’unica in grado di resistere alle tecniche di persuasione del Signore degli Inferi, e lo farà addirittura innamorare. La serie tornerà finalmente il 21 agosto del 2020 con una quinta stagione.

Vis a Vis è una serie televisiva dedicata alle donne. Questa è ambientata in un carcere femminile dove una giovane fragile e innocente ragazza (Macarena) si ritrova alle prese con questioni più grandi di lei. Tra le sue relazioni all’interno della prigione vi è Zulema (Najwa Nimri), la più pericolosa di tutte. Questa non tornerà certamente con una nuova stagione ma vedrà l’arrivo di uno speciale Spin-Off chiamato Vis a Vis: El Oasis.

The Witcher invece è una serie tv fuori dai canoni della realtà. A differenza delle altre questa osserva da vicino un mondo instabile ed abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche. Il suo nome è ispirato ai guerrieri mutanti creati per combattere contro le presenze maligne. Esempio concreto è Geralt di Rivia, un mutante che uccide i mostri per denaro. In questo caso dobbiamo ancora aspettare perché il cast della serie non si è ancora rimesso al lavoro.