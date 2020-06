Il periodo di quarantena forzata a causa del Covid-19 sembrerebbe essersi affievolita nell’ultima settimana. Fortunatamente questi mesi di lockdown sono passati in fretta anche grazie a piattaforme di film, cartoni e serie tv in streaming come Disney+, Infinity e Netflix. Quest’ultimo ha ospitato serie come Vis a Vis, The Witcher e LUCIFER. Dato il successo ottenuto, i produttori hanno pensato di rinnovare le tre tra le più amate dagli spettatori.

Vis a Vis, The Witcher e LUCIFER: tra quanto torneranno le serie tv di Netflix?

Iniziamo con Lucifer. Nonostante ci fu un periodo in cui rischiammo di perderlo per sempre, l’amato signore degli Inferi esordirà con una nuova e quinta stagione. Lo stesso colosso d’America, infatti, ha confermato la grande notizia tramite i suoi canali social ufficiali. La serie tv non è stata ancora rinnovata ma sono giunte già delle voci sui nuovi episodi. Difatti questi saranno 16 e dureranno tra i 50 ed i 60 minuti. Purtroppo però non è ancora giunta la data ufficiale di arrivo.

Parlando ora di Vis a Vis, sappiamo che questa è arrivata alla sua quarta ed ultima stagione. Ciononostante, i produttori hanno dichiarato l’arrivo di Vis a Vis – El Oasis, uno spin-off speciale della serie che vedrà come protagoniste Macarena e Zulema. Al momento è in onda in Spagna ma, dell’arrivo in Italia non si hanno ancora notizie.

The Witcher, sembrerebbe meno fortunata invece, dato che stava già registrando i primi episodi della serie ma che, per via dell’emergenza Covid-19, sono state sospese tutte sue le riprese. Purtroppo, quindi, la data di arrivo slitterà al 2021.