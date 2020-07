Tantissimi consumatori con una scheda telefonica Iliad sono rimasti incastrati da un nuovo SMS, o meglio truffa, con il quale si sono ritrovati con i conti correnti azzerati. A quanto pare, secondo le segnalazioni, alcuni hacker hanno sviluppato una nuova truppa sotto forma di SMS utilizzando la denominazione di Iliad per ingannare molto più facilmente i suoi clienti. Prima di scoprire il fatidico SMS, è giusto sottolineare che l’operatore telefonico è anche una vittima visto che gli hacker hanno utilizzato la sua denominazione.

Iliad e i suoi clienti nel mirino di alcuni hacker: attenzione ad un nuovo SMS, si tratta di truffa

In tantissimi hanno ricevuto il nuovo SMS proveniente da Iliad, o almeno così apparentemente sembra. Gli hacker sono riusciti a sviluppare un nuovo SMS comunicando ai clienti la possibilità di ricevere una doppia ricarica se quest’ultima viene effettuata online.

Il messaggio contiene anche un link sottostante per velocizzare l’operazione perché indicizza i clienti ad una pagina che apparentemente sembra essere quella dell’operatore telefonico, ma in realtà è sempre opera dell’hacker. Difatti, ai clienti viene chiesto di inserire il numero di telefono e le credenziali del conto online per effettuare correttamente la ricarica. Purtroppo, però, una volta inserite tutte le informazioni richieste e inviate, l’hacker riesce ad impadronirsi di quest’ultime e riuscendo, così, ad accedere al conto corrente delle vittime svuotandoglielo in un attimo.

È molto importante prestare attenzione a questo tipo di comunicazioni perché da un momento all’altro potrebbe arrivare un messaggio sotto forma di e-mail o SMS. Si consiglia, infatti, di non cliccare mai a nessun tipo di link inserito nella comunicazione, ma di recarsi direttamente alla pagina ufficiale così non rischiare alcun tipo di equivoco.