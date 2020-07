Le parole chiave in trend del momento sono sicuramente “biciclette elettriche” e “monopattino elettrico“. Tutti stanno cercando un modo per avere notizie ufficiali su quelle che sono le iniziative del Decreto Rilancio che, come comunicato nella giornata di ieri ai TG, si preparano alla conversione in Legge.

Nel merito della questione rientra il cosiddetto Bonus Mobilità i cui termini definiscono l’esistenza di un nuovo fondo comune ad uso di tutti i cittadini. Chi acquista un mezzo ecologico su due ruote a partire dal 4 Maggio 2020 e fino al 31 Dicembre 2020 può non solo limitare la propria spesa ma addirittura azzerarla grazie ai nuovi incentivi rottamazione. Una mossa che torna utile a chi, ad esempio, dispone di una vecchia auto inquinante e non vuole passare ad una nuova vettura in quanto già in possesso di un secondo veicolo eco-friendly. Ecco tutti i dettagli.

Biciclette elettrico a 0 EURO: ecco come ottenerle insieme ai monopattini

Chi dispone di auto EURO 3 o classe inferiore può scegliere se approfittare degli sconti mobilità da 3500 euro per passaggio a veicoli EURO 6 (Diesel, Benzina, Metano o GPL) o ottenere eBike/monopattini GRATIS. Nel primo caso lo sconto viene applicato secondo le nuove regole degli incentivi rottamazione misti (sconto concessionario e sconto statale). Nel secondo caso si ottengono fino a 1500 euro che azzerano completamente (o quasi) la spesa di una bici a pedalata assistita o un monopattino top di gamma.

Tutto questo rientra nel maxi piano da 220 milioni di euro cui possono aderire anche i neo-acquirenti votatisi alle soluzioni per la micro-mobilità intelligente. In tal caso uno sconto del 60% concede lo sblocco dei 500 EURO massimi per il rimborso spesa che si ottiene conservando la ricevuta di acquisto (scontrino parlante o fattura cartacea/elettronica). L’utente deve richiedere una SPID (Sistema Pubblico per l’Identità Digitale) ed attendere la pubblicazione della nuova app del Ministero dei Trasporti. A giorni sarà possibile fare l’upload dei dati ottenendo l’accredito in voucher per acquisti regolarmente completati online o in negozio per le suddette categorie di prodotto.

In una seconda fase, così come sancito dall’autorità, sarà possibile pagare il 40% direttamente al negozio con la limitazione di acquisti circoscritti ai partner locali (oppure online) aderenti all’iniziativa.