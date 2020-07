Lucifer 5 sta per approdare su Netflix mentre una serie di nuove informazioni cade a pioggia per l’arrivo di “The Witcher” e lo spin-off “Vis a Vis: El Oasis”. Tra non molto lo zapping compulsivo avrà fine con la pubblicazione ormai imminente delle nuove stagioni. Le tempistiche sono state annunciate dal colosso americano dello streaming mondiale con i clienti che accolgono con gioia le nuove date di uscita. Scopriamo di più sulle novità importanti delle serie TV più seguite.

Serie TV più seguite su Netflix: novità per Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: El Oasis

Il lockdown ha spostato i tempi di messa in onda per numerose produzioni cinematografiche. La Casa di Carta 5, ad esempio, va in contro al pessimismo del suo protagonista con uno stop che sta richiedendo molto più tempo del previsto. Ma c’è modo di consolarsi con le 16 puntate previste per il seguito di Lucifer 5. Generalmente gli episodi per singola stagione sono 8 ed infatti sono molti a pensare che possa seguire anche la stagione 6 con una suddivisione perfettamente omogenea che segue i piani iniziali. Le trasmissioni inizieranno il 21 Agosto 2020 per la parte numero uno.

Per Vis a Vis: El Oasis, invece, si conferma l’addio con l’arrivo dell’ultima stagione che in America sarà trasmessa a partire dal 31 Luglio 2020. Nel momento in cui scriviamo nessuna informazione per quanto riguarda i tempi per la trasposizione in lingua italiana.

Ottime notizie, d’altronde, per quel che riguarda The Witcher che secondo i piani dovrebbe fare la sua apparizione dal prossimo 17 Agosto 2020 così come annunciato giusto qualche giorno fa nella FanPage Twitter dai produttori della serie.