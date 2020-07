Il colosso Google ha recentemente annunciato una nuova iniziativa all’interno del progetto Benessere Digitale, avviato ormai da un paio d’anni, che mira all’utilizzo sano dei dispositivi a cui abbiamo accesso.

Negli ultimi anni infatti sono state aggiunte molte funzioni, per esempio il tempo limite sulla maggior parte delle applicazioni che, una volta superato non ci permetteranno più (almeno nell’arco della stessa giornata) di consultarle. Una novità simile è arrivata anche su YouTube.

YouTube ci dirà quando è ora di andare a dormire

Il progetto Benessere Digitale, negli ultimi due anni ha portato all’invio di circa 3 miliardi di notifiche promemoria (agli utenti che le hanno attivate). Anche su YouTube è ora possibile impostare un orario di inizio e di fine giornata, in modo che l’applicazione possa capire autonomamente se ne state facendo uso al di fuori del dovuto, così da inviarvi un promemoria.

Questo promemoria potrà ovviamente essere ignorato o rinviato, ma sono comunque piccole cose che possono aiutare gli utenti a non eccedere con l’uso della tecnologia e di far capire loro quando è arrivato il momento di prendersi una pausa. Le funzioni sono infatti disponibili sia su Android che su iOS.

Basta cliccare sul vostro Avatar e selezionare “durata di visualizzazione” per poter avere accesso a tutte le opzioni, tra cui anche quella “ricordami quando è ora di andare a dormire“, in base all’orario di “fine giorno” che avete impostato. In questo modo l’applicazione vi invierà una notifica nel momento in cui scatterà il vostro fine giorno e sarete ancora con lo schermo accesso sull’applicazione. Come anticipato precedentemente potrete ignorarlo, oppure prendervi una pausa per pensare un po’ a voi stessi!.