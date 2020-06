Unieuro ha in serbo un volantino davvero inaspettato ed assolutamente ricco di occasioni per gli utenti che vorranno acquistare nuovi prodotti sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, il rapporto qualità/prezzo è interessante ed alla portata di tutti.

A differenza delle campagne promozionali di Euronics e Trony, in cui comunque i consumatori sono effettivamente costretti a recarsi personalmente in negozio limitando la scelta a determinate location sul territorio, con Unieuro sarà possibile recarsi ovunque in Italia, oppure affidarsi al sito ufficiale. In questo secondo caso, ad ogni modo, le spese di spedizione sono completamente gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: offerte a più non posso per gli utenti

Unieuro riesce a soddisfare tutte le pretese dei consumatori italiani con una campagna promozionale ricchissima di soddisfazioni, a partire dai top di gamma più in voga del momento, quali sono Galaxy S20 Ultra e Huawei P30 Pro. Il prezzo del modello di casa Samsung resta ancora elevatissimo, parliamo a tutti gli effetti di oltre 1299 euro per l’acquisto comunque di uno degli smartphone più avanzati in assoluto; in alternativa, sempre restando nella fascia alta del mercato, è possibile avvicinarsi allo Huawei P30 Pro, un ottimo compromesso per risparmiare e godere ugualmente di ottime prestazioni, oggi lo si può richiedere a 599 euro.

Da non perdere, in aggiunta a quanto scritto in precedenza, i vari terminali in vendita a meno di 300 euro, tra cui spiccano i nuovissimi Xiaomi Redmi Note 9 e 9 Pro, per arrivare infine sullo Huawei P40 Lite. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.