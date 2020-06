Euronics sfida MediaWorld con il volantino Black Friday, nei punti vendita di proprietà Dimo e Tufano gli utenti si ritrovano a poter approfittare di innumerevoli sconti e di riduzioni di prezzo notevoli, senza particolari limitazioni sulla qualità finale delle riduzioni attivate.

La campagna promozionale, almeno per il momento, sembra essere attiva in esclusiva nei negozi dei suddetti soci, ciò però non vieta che lo sia anche in altri punti vendita sparsi per il territorio nazionale (sicuramente non online sul sito ufficiale). Superando una determinata soglia minima di spesa, ad ogni modo, è importante ricordare che sarà possibile approfittare del finanziamento a Tasso Zero, tramite il quale riuscire a rateizzare il pagamento della cifra dovuta, iniziando a versare le rate a partire da Settembre 2020.

Euronics: il volantino che riserva incredibili offerte a tutti

Euronics riserva grandissime offerte ai consumatori italiani, senza comunque obbligarli a rinunciare troppo alla qualità, partendo ad esempio dalla fascia alta incrociamo tre modelli di smartphone molto interessanti: Galaxy S20, iPhone 11 e iPhone Xr.

Il primo è uno dei più desiderati del 2020, dotato di una scheda tecnica di pregevole fattura, può essere acquistato con un esborso finale di circa 749 euro per la versione no brand. In alternativa è possibile virare verso soluzioni Apple, sempre acquistabili rispettivamente a 749 e 689 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse risparmiare il più possibile, l’occhio cade su tanti smartphone in vendita a meno di 500 euro, non mancano infatti Galaxy Note 10 Lite, Oppo Reno 2, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e similari.