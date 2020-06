Come promesso, la prima versione Beta di Android 11 è adesso disponibile anche per gli smartphone Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Chi è in possesso di uno di questi smartphone può dunque aggiornare il proprio dispositivo e provare in anteprima le novità della prossima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile. Quelli di Xiaomi sono tra i primi smartphone in assoluto a ricevere l’aggiornamento: Android 11 Beta è infatti disponibile – al momento – per una quantità piuttosto limitata di dispositivi che include, oltre i Pixel, alcuni smartphone OnePlus.

Se siete curiosi di scoprire cosa Google ha in serbo per il futuro e volete aggiornare il vostro smartphone ad Android 11, proponiamo una guida redatta dai colleghi di XDA-Developers che vi aiuterà per il processo di installazione. Ricordiamo, tuttavia, che trattandosi di una versione Beta e non definitiva, questa potrebbe includere bug e rendere lo smartphone instabile. Oltre ciò, l’installazione della ROM potrebbe comportare la rimozione di tutti i file archiviati, per cui si consiglia, prima di procedere, di effettuare un backup.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ricevono Android 11 Beta, come scaricare e installare l’update

A seguire, la procedura illustrata dai ragazzi di XDA-Developers per scaricare ed installare la prima versione Beta di Android 11 su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Prima di proseguire, ricordiamo che per installare la ROM occorre un PC Windows ed è necessario dapprima sbloccare il bootloader dello smartphone. Inoltre, ecco alcuni link utili per scaricare l’update.