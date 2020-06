Per evitare errori madornali mentre arredi la casa dei tuoi sogni non c’è niente di più efficace della nuova tecnologia VR (Realtà Virtuale) in 4D. Grazie alla realtà aumentata “ottenuta” potrai vedere concretamente quali modifiche sono possibili e quali evitabili.

Basta indossare gli appositi occhiali per vedere muri e arredi assumere nuove posizioni e sembianze mentre lo spazio si trasforma. Questa tecnologia con VR non solo ti consente di vedere nuove configurazioni della stanza, ma anche piccoli dettagli come la luce che può esserci in un momento specifico. Il software estende la tua immaginazione e illustra tutti i modi possibili per migliorare la vita di tutti i giorni con un design su misura.

Progettare gli interni sarà completamente diverso con l’aiuto della Realtà Aumentata

Oltre 200 rivenditori nel Regno Unito, di cui 53 a Londra, offrono ora questo servizio clienti. Lo showroom principale di Life Kitchens a Waterloo utilizza la tecnologia 4D a 360 gradi di Virtual Worlds per mostrare un piano cucina. Sempre a Waterloo, CP Hart, designer e installatori di bagni ti permettono di scegliere e vedere con i tuoi stessi occhi il design che preferisci. La società di arredamento di Timothy Oulton offre a sua volta un servizio di pianificazione delle stanze in 3D.

Nathan Maclean, amministratore delegato di Virtual Worlds, afferma che la realtà aumentata risparmia molti errori costosi e delusioni, migliorando anche la comunicazione tra venditore e cliente. “Ora la tecnologia 4D è così immersiva che se qualsiasi elemento del design non sembra di tuo gradimento, le regolazioni possono essere fatte con un clic e, soprattutto, i consumatori possono acquisire un senso di consapevolezza dello spazio“. Non ci sono più vincoli.