L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile, ha presentato lo scorso 4 maggio 2020 il suo nuovo spot 3D che mira a pubblicizzare le offerte a partire da 5.99 euro al mese.

Lo spot in questione è stato presentato sulla pagina ufficiale Facebook dell’operatore, che ha evidenziato la copertura di rete e l’assenza di costi nascosti nelle proprie offerte. Scopriamo tutti i dettagli.

ho.Mobile ha lanciato il suo primo spot 3D

Ecco il post ufficiale dell’operatore pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Nella vita ci sono mille cose che possono andare storte. Ma quando si tratta di scegliere il tuo operatore, vai dritto da ho. Mobile e scopri la felicità. Tutti i Giga che ti servono, 99% di copertura e niente costi nascosti. Scopri di più su www.ho-mobile.it“.

Lo spot è stato realizzato in computer grafica e mostra alcune situazioni quotidiane in cui diverse persone si trovano in difficoltà, per esempio per una busta della spesa che si rompe improvvisamente durante il tragitto a casa, pronunciando il disappunto “ooh”. In seguito nel video, un cliente riceve un SMS con il benvenuto da parte di ho. mobile e pronuncia la medesima esclamazione, ma con soddisfazione e sorpresa.

Una voce fuori campo afferma che “nella vita ci sono tanti oh, e poi c’è ho. con fino a 70 Giga a partire da 5,99 euro al mese“. L’operatore ha realizzato la sua prima campagna pensata per la Digital TV, che sarà proposta sulle principali piattaforme di contenuti e tramite una pianificazione digital. La campagna in 3D è stata ideata e realizzata da BCube (Publicis Groupe) con il supporto della casa di produzione Nerdo. Per scoprire tutte le offerte dell’operatore, vi ricordo di visitare il sito ufficiale.