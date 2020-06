Vodafone è pronta a lanciare una grande campagna promozionale durante la prossima stagione estiva. Ancora una volta il provider di telefonia metterà a disposizione di tutti i suoi futuri utenti una serie di inviatile legate alla portabilità della rete da altro operatore telefonico.

Vodafone, le migliori offerte per tutti gli utenti che cambiano provider

Dopo il successo delle precedenti settimane, ancora una volta la migliore iniziativa di Vodafone resta la Special 50 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno beneficiare di chiamate senza limiti sul suolo nazionale verso numeri fissi e mobili a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per l’iniziativa è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Questa particolare iniziativa è dedicata a quegli abbonati che effettuano la portabilità del numero da un operatori virtuali.

In aggiunta alla classica Special 50 Giga, i nuovi abbonati di Vodafone potranno anche beneficiare dell’iniziativa Special 40 Giga. A tal proposito, i clienti che scelgono questa offerta avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso le reti nazionali con 40 Giga per la connessione web in 4G. Il costo della promozione si attesta sui 6,99 euro ogni mese.

Per le due offerte, oltre al prezzo mensile per il rinnovo della ricaricabile è prevista una somma una tantum di 10 euro per la SIM. Ad ogni modo, come tutte le altre opzioni winback del gestore, potrebbero esserci delle modifiche su scala regionale. In alcune aree del paese, infatti, sia la Special 50 Giga che Special 40 Giga sono inclusive anche di SMS senza limiti.