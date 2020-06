Oramai è ufficiale. In questo mese di Giugno riprenderà la Serie A, per una lunga maratona che accompagnerà gli appassionati di calcio per tutta l’estate. Dopo aver caratterizzato i suoi palinsesti con film e serie tv, durante le fasi della pandemia, la programmazione Sky torna ad accogliere le sue esclusive tradizionali. Per le prossime settimane, tutti i tifosi potranno anche contare sull’offerta streaming della pay tv grazie alla piattaforma NOW TV.

Sky, tutti i canali in streaming su NOW TV con costi da ribasso

Nelle ultime settimane l’adesione a NOW TV è cresciuta molto. Tante persone hanno visto in questo servizio un’alternativa sia al sistema illegale dell’IPTV sia ad un piano vero e proprio con la satellitare. A differenza di un regolare contratto con Sky, con NOW TV gli utenti potranno fare a meno del vincolo d’abbonamento.

L’offerta base della piattaforma prevede la scelta di un pacchetto tra Cinema, Serie TV ed Intrattenimento ad un costo mensile che si attesta sui 9,99 euro. Gli amanti del genere potranno anche attivare tutti e tre i ticket ora citati al prezzo di 19,99 euro al mese.

Per quanto concerne il pacchetto Sport (che include la Serie A ed anche altre esclusive come Champions League e Formula 1), il discorso è simile. Con un account a NOW TV, tutti i canali Sport e Calcio di Sky saranno disponibili al prezzo mensile e fisso di 29,99 euro. Anche in questo caso, così come per le precedenti iniziative, non sono previsti vincoli d’abbonamento o costi di attivazione per l’apertura del piano di visione.