In questi mesi TIM ha presentato a tutti i suoi clienti una serie di iniziative di solidarietà digitale per il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Oltre alle classiche iniziative per la telefonia fissa e mobile, il gestore italiano ha puntato molto anche sul campo dell’intrattenimento.

TIM, lo sconto di 10 euro per guardare film e serie tv su CHILI

Uno dei settori strategici per TIM si conferma quindi l’intrattenimento televisivo. Proprio in questa primavera, ad esempio, il provider ha lanciato una valida iniziativa legata al portale Disney+. Tutti i clienti di TIMvision possono attivare un account su Disney+ ad un prezzo scontato di 2,99 euro ogni mese, al posto del costo fisso di 5,99 euro.

Attraverso la piattaforma TIMparty, gli abbonati possono accedere a promozioni aggiuntive. Ancora oggi, infatti, è disponibile per tutti i clienti un codice sconto dal valore di 10 euro da utilizzare sul portale streaming, CHILI. Riscattando questo sconto, gli utenti potranno acquistare e guarda serie tv e tanti film con la modalità pay per view. Sul portale CHILI vi è un’ampia scelta che prevede oltre 900 titoli, tra cui si annoverano sia titoli nazionali che internazionali.

Sino a fine Maggio sarà possibile riscattare questa promozione direttamente dalla propria pagina personale sul sito di TIMparty. Una volta ricevuto il codice coupon, gli utenti avranno a loro disposizione un limite massimo di 60 giorni per l’utilizzo del bonus. Come ovvio, in base alle regole dell’operazione, ad ogni cliente spetta un solo ed unico codice coupon per il portale CHILI.