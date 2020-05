WhatsApp: se c'è un messaggio cancellato potete recuperarlo subito

WhatsApp comprende tantissime funzioni e sicuramente negli ultimi anni ne sono arrivate molte interessanti. Gli utenti sono ovviamente contenti di questa sorta di attitudine che l’applicazione detiene, la quale porta la piattaforma a migliorarsi di continuo. Ovviamente ci sono delle funzioni che risultano le preferite da parte del pubblico, e alcune di queste sono arrivate proprio negli ultimi tempi.

Andando però indietro di qualche anno, e più precisamente a due anni fa, si può risalire ad una delle funzioni che ha cambiato totalmente WhatsApp. Stiamo parlando della possibilità di cancellare un messaggio anche se è già stato inviato ad un destinatario. Tale possibilità a permesso a tutti di avere a disposizione un’arma in più nel momento in cui si dovesse sbagliare ad inviare un messaggio o magari nel momento in cui capitasse di dover ripensare a quanto scritto. Alcuni però definiscono questa funzione come un’arma a doppio taglio.

WhatsApp, per recuperare un qualsiasi messaggio cancellato potete scaricare questa nuova applicazione molto utile

È capitato un po’ a tutti di aprire la propria chat di WhatsApp e di trovare un messaggio cancellato dall’interlocutore. In questo caso ovviamente la curiosità è grande, e chiunque a volte sarebbe disposto anche a pagare pur di capire cosa ci fosse scritto. In questo caso bisogna semplicemente scaricare una nuova applicazione che gli utenti prontamente ci hanno segnalato.

Stiamo parlando di WAMR, piattaforma totalmente gratuita che potete scaricare direttamente dal web. In questo caso, avendo a disposizione l’applicazione sul vostro dispositivo, potrete registrare tenendo l’app attiva in background tutte le notifiche in arrivo con i rispettivi contenuti. Risalire dunque ad un messaggio cancellato non sarà poi così difficile.