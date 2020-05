Euronics ha in serbo per gli utenti una sorpresa davvero incredibile, all’interno del volantino discusso nell’articolo si può scovare uno sconto IVA perfettamente in grado di far risparmiare moltissimo il consumatore, indipendentemente dalla tipologia di prodotto acquistato.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale corrente non si discosta da quanto abbiamo visto varie volte in seno a Trony. A questo proposito segnaliamo un paio di importanti differenze; prima di tutto gli acquisti non potranno essere completati ovunque, ma solo ed esclusivamente presso i negozi Euronics Tufano. In secundis, chi sceglierà di completare la compravendita potrà anche richiedendo la rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento a partire dalla mensilità di Settembre 2020.

Volantino Euronics: le offerte rendono felici gli utenti

La campagna, chiamata Sconto IVA, è davvero molto interessante e soprattutto semplice da descrivere. Il consumatore può recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutti i prodotti che vorrà e, al superamento della soglia di 699 euro, riceverà in cambio uno sconto effettivo del 18,04% sul valore finale dello scontrino.

E’ importante ricordare che se non si supererà tale cifra non si potrà approfittare della promozione. Come tutte le altre soluzioni dello stesso tipo, anche in questo caso la riduzione applicata non corrisponderà al 22% del valore di listino, proprio perchè viene messo in pratica lo scorporo dell’IVA, corrispondente ad un minor quantitativo di punti percentuali.

