Expert torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale, attiva ovunque in Italia fino al 17 maggio, condita di ottimi prezzi bassi e grandissimi sconti tra cui gli utenti potranno scegliere, sempre nell’ottica del massimo risparmio.

In seguito alla riapertura della maggior parte dei punti vendita sul territorio, l’attenzione verso l’e-commerce ha iniziato a scemare, per questo motivo le aziende del settore stanno rimboccandosi le maniche per cercare di realizzare volantini il più accattivanti possibili, in modo da invogliare il consumatore ad effettuare nuovi acquisti. Tutti i prezzi inclusi nell’articolo possono essere sfruttati sia online che in negozio, effettuando un ordine sul sito, lo ricordiamo, sarà possibile ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

Volantino Expert: quando risparmiare è davvero facilissimo

Gli smartphone inclusi nella campagna promozionale sono davvero moltissimi, e sopratutto appartenenti alle più svariate fasce di prezzo. I top di gamma sono rappresentati infatti da soluzioni molto richieste dagli utenti, come ad esempio Samsung Galaxy Note 10 in vendita a 749 euro, senza dimenticare il Galaxy S10 Lite a 599 euro, o anche semplicemente il più economico Xiaomi Mi Note 10 al prezzo di 479 euro.

Chiaramente sono state integrate anche proposte in grado di richiedere un esborso decisamente minore, tra queste non possiamo che elencare Huawei Nova 5T, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A20e, LG G8 ThinQ e simili. Maggiori dettagli sono disponibili nelle pagine che trovate elencate poco sotto.