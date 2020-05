Sconti Poste di Poste Italiane ha dato il via ad una serie di sconti fantastici. Particolarmente apprezzato dai clienti di Poste Italiane riguarda il rifornimento di carburante. Dal 4 maggio, infatti, è attiva l’offerta nata dalla collaborazione tra Poste Italiane ed ENI. Chi farà rifornimento nelle stazioni ENI station potrà usufruire di uno sconto del 10% in cashback utilizzando una carta BancoPosta oppure una prepagata PostPay. Utilizzando la funzione paga con Postepay si avrà diritto ad un ulteriore sconto del 2% sempre in cashback, vale a dire con accredito sulla carta utilizzata.

La collaborazione si estende ai circa 600 Eni caffè presenti sul territorio. Sarà possibile, infatti, ricevere lo sconto in cashback anche per chi usufruirà degli Eni caffè presenti sul territorio nazionale. Il riaccredito in cashback sulle carte utilizzate per i pagamenti, avverrà al raggiungimento di un euro o multipli di esso. I tempi d’attesa per vedere riaccreditare lo sconto variano a secondo della contabilizzazione della transazione, generalmente sono sufficienti pochi giorni.

Tanti magnifici sconti anche su altre tipologie di prodotti.

Gli sconti di Poste Italiane non si fermano al carburante. Scaricando App Postepay e App Bancoposta si avrà accesso a tutte le aziende e i noti Brand convenzionati. Sarà molto semplice attraverso i filtri trovare i più vicini e le diverse percentuali di sconto che possono arrivare ben oltre il 10%. È possibile anche acquistare online con le stesse tipologie di sconto. Cliccando qui potrete accedere a tutta la lista di partner che collaborano con poste Italiane. Tra i principali sconti di maggio troviamo uno sconto del 2% in cashback per chiunque spenderà più di 50 euro nei supermercati Tuodì. Sempre uno sconto del 2% è disponibile per tutti gli acquisti online con Bricobravo, che vanta un catalogo di oltre 30.000 articoli ed è specializzato nel fai da te e arredo. Tutti gli sconti, ci teniamo a ribadirlo, riguardano solo ed esclusivamente i possessori di BancoPosta e PostaPay.