Al mondo esistono diverse SIM ritenute speciali: uguali all’apparenza al resto delle card telefoniche, esse conservano la loro particolarità nei numeri di telefono che le rappresentano. Capaci, dunque, di rappresentare un punto di notevole interesse per utenti appassionati, le cosiddette SIM TOP Number costituiscono a tutti gli effetti una nicchia del mondo del collezionismo dato che per la loro vendita, spesso e volentieri, si costituisce un’asta.

Purtroppo, oggi, quelle esistenti risultano essere poche e tutte già acquistate. In ogni caso, però, bisogna appurare un fattore molto importante: ne possono essere create delle altre.

SIM speciali: ecco alcuni esempi in Italia

Caratterizzate da numerazioni speciali, alcune di queste card telefoniche vedono delle stringhe particolari dove numeri e cifre uniche si ripetono o hanno posizioni particolari.

Anche in Italia le SIM Top Number hanno conquistato i loro ammiratori: recentemente un’asta di beneficienza si è tenuta a favore di una raccolta fondi per l’Istituto per la Ricerca contro i Tumori; in questa giornata alcuni operatori nazionali hanno deciso di dare vita a delle nuove SIM speciali per poter invogliare gli investitori ha donare per la causa. In particolar modo sappiamo che: