Fino al prossimo 29 aprile 2020, l’operatore Vodafone Italia offrirà in tutti i rivenditori, aderenti all’iniziativa, l’offerta Infinito S20 Edition, dedicata proprio all’acquisto rateizzato dei dispositivi della gamma Galaxy S20 di Samsung.

I dispositivi saranno acquistabili in abbinamento ad una determinata offerta della gamma Infinito tra quelle proposte. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Vodafone Infinito S20 Edition permette di acquistare uno smartphone della gamma S20 di Samsung

La promozione, come anticipato precedentemente, è valida fino al prossimo 29 aprile 2020, salvo proroghe, ed è riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che optano per la sottoscrizione dell’offerta tariffaria Infinito Gold con contestuale acquisto rateizzato di un Samsung Galaxy S20 5G o S20 Plus 5G. La sottoscrizione dell’acquisto a rate prevede 30 rate mensili ed un anticipo, oltre anche ad un’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo, addebitato in caso di cessazione anticipata del contratto.

Ciascuna rateizzazione prevede il costo di attivazione una tantum di 9.99 euro, indipendentemente dal device scelto. Nel dettaglio questa offerta permette di godere dell’anticipo zero e di 24 mesi di assicurazione Kasko inclusa. Con l’acquisto del Samsung Galaxy S20 5G avrete un costo complessivo di 49,99 euro al mese, di cui 20 euro di rata telefono e 29,99 euro di piano Infinito Gold.

Con il Samsung Galaxy S20+ 5G invece, costo complessivo sarà di 54,99 euro al mese, di cui 25 euro di rata telefono e 29,99 euro di piano Infinito Gold. In fase di acquisto viene richiesto il solo pagamento dell’offerta telefonica, che per la Gold ammonta a 29.99 euro. Il corrispettivo del recesso anticipato è massimo di 400 euro per l’S20 5G e 300 euro per l’S20 Plus 5G.

Il cliente dovrà pagare anche eventuali costi di attivazione della nuova SIM, salvo eventuali promozioni locali proposte dal rivenditore. Vi ricordo che è anche incluso il servizio di RED Care Kasko Full per 24 mesi che da diritto a una riparazione dello smartphone in caso di danno accidentale ogni 12 mesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.