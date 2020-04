Il volantino Trony attivato nell’ultimo periodo presso i principali punti vendita delle regioni Sicilia e Calabria, rappresenta indiscutibilmente un caposaldo per gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, acquistando sia tecnologia generale che smartphone.

I prezzi elencati sono da considerarsi validi fino al 26 aprile 2020, ma coloro che vorranno approssimarsi all’acquisto devono comunque essere a conoscenza delle nuove modalità impostate dall’azienda. Non sarà possibile recarsi fisicamente in negozio, se non in rari casi, sarà necessario prenotare il prodotto telefonicamente (o via WhatsApp, sito internet del socio) ed attendere la consegna a casa da parte dell’addetto del punto vendita stesso.

Volantino Trony: quali sono i prezzi che vi faranno risparmiare

Il volantino Trony riesce a raccogliere al proprio interno tantissimi prodotti da non perdere assolutamente di vista e che vi aiuteranno davvero a risparmiare, come ad esempio lo Huawei Nova 5T, uno dei migliori terminali appartenenti alla fascia media del mercato, oggi in vendita a 349 euro.

Non mancano ad ogni modo anche le alternative tra cui poter scegliere, sempre restando nella fascia medio-bassa non possiamo che annoverare l’ottimo Oppo A9 2020 disponibile a 199 euro, oppure lo Huawei P30 Lite a 239 euro, ma anche un buonissimo Galaxy Note 10 Lite acquistabile a 629 euro, per finire con i top di gamma del momento, quali sono ad esempio gli ultimi Galaxy S20.

Tutti i dettagli in merito al volantino Trony sono riassunti qui sotto, ricordate però le limitazioni discusse precedentemente.