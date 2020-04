Expert riesce a sopraffare Unieuro ed Esselunga lanciando una campagna promozionale sicuramente degna di nota ed attenzione, proprio per gli ottimi prezzi messi in bella mostra sul sito ufficiale, ed a disposizione di ogni consumatore in Italia.

Se in passato vi avevamo spesso raccontato di offerte e di soluzioni limitata dalla collocazione geografica, finalmente è arrivato il turno di palare di una campagna promozionale unica nel suo genere, fruibile indistintamente dalla provenienza, grazie alla disponibilità sul sito ufficiale. La spedizione è da ritenersi sempre gratuita su ogni ordine effettuato, idea nata proprio per non limitare gli acquisti degli utenti, data l’impossibilità di effettuarli nei punti vendita fisici.

Volantino Expert: nuove offerte con tanti ottimi prezzi

Il volantino Expert riesce a far ripercorrere agli utenti tutte le migliori offerte viste nel corso degli ultimi mesi, a partire dai top di gamma travestiti da medi di gamma, quali sono Oppo Reno 2 in vendita a 449 euro o Oppo Reno 2Z acquistabile a 349 euro. Entrambi sono davvero ottimi dispositivi portatili, da consigliare agli utenti che non vogliono spendere troppo per mettere le mani su un modello in grado di soddisfare sia dal punto di vista fotografico che prestazionale in generale.

Coloro che invece sono disposti ad accontentarsi di più potranno affidarsi alle versioni più economiche, come Oppo A9 2020 a 229 euro o Oppo A5 2020 a 179 euro, sempre buoni smartphone ma comunque di livello inferiore rispetto ai precedenti. Tutti i dettagli e le informazioni del volantino Expert sono fruibili direttamente qui.