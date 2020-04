Mancano poche settimane e poi Iliad celebrerà anche il suo secondo anno di piena attività nel nostro paese. La compagnia transalpina garantisce agli abbonati una serie di importanti vantaggi, dai risparmi economici sino alle soglie di consumo quasi illimitate. In questo senso, è semplice comprendere come la Giga 50 resti una delle iniziative più popolari in Italia.

Iliad, passare al 3G per evitare ogni connessione di rete

Nonostante i numerosi punto di forza, c’è ancora qualche miglioramento da fare in casa Iliad. Ad esempio, il gestore è chiamato a migliorare l’affidabilità delle sue reti, dato che ad oggi ancora non è presente una copertura totale del territorio.

Nelle ultime settimane (anche se non molta meno frequenza dei mesi addietro) si sono verificate alcune particolari anomalie legate alla connessione internet. In attesa di tempi migliori, gli abbonati possono sfruttare una soluzione fai da te che già ha garantito benefici in passato.

Effettuando lo switch dalla linea 4G alla rete 3G, è possibile ottemperare, per quanto possibile, a tutti i problemi temporanei per la rete internet. Come risaputo, infatti, il 3G anche se garantisce minori prestazioni in termini di velocità può essere considerato più affidabile del 4G per quanto concerne le performance.

Ovviamente, questa soluzione deve essere considerata pro tempore. La risoluzione di ogni problema per la connessione internet si avrà solo quando Iliad introdurrà in Italia le sue prime antenne di proprietà. In base a quelli che sono gli attuali progetti, al netto dell’emergenza Coronavirus, le infrastrutture saranno disponibili entro la prossima estate.