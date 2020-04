WhatsApp: se avete questi smartphone, l'app non funziona più

Ogni anno WhatsApp fa pulizia, come ormai da diverso tempo usa fare. Infatti tutti gli utenti che hanno uno smartphone obsoleto, farebbero meglio a cambiarlo prima che la nota applicazione decida di togliergli il supporto.

Moltissimi utenti infatti si sono ritrovati improvvisamente con il proprio smartphone che non funzionava più su WhatsApp. Tale scelta viene proprio dall’applicazione che decide di eliminare dalla lista di supporto determinati dispositivi che non sfrutterebbero al meglio le caratteristiche implementate con i nuovi aggiornamenti. Proprio per tale motivo dallo scorso mese di febbraio diversi dispositivi non funzionano più con l’applicazione.

Questi 37 telefoni non vi permetteranno più di utilizzare WhatsApp come facevate fino a poco tempo fa