Il volantino Expert è senza rivali in Italia, nell’ultimo periodo l’azienda è perfettamente stata in grado di lanciare una serie di offerte e di prezzi assolutamente invitanti appartenenti ad un numero sempre maggiore di categorie merceologiche.

Esattamente alla pari di quanto abbiamo visto presso MediaWorld, Unieuro e Comet, anche in questo caso l’unica via da intraprendere per completare gli acquisti pare essere l’e-commerce, ovvero il sito ufficiale dell’azienda. Tutti coloro che sceglieranno di eseguire compravendite avranno diritto a ricevere la merce presso il proprio domicilio, senza necessariamente essere costretti a spendere cifre aggiuntive.

Volantino Expert: le offerte sono migliori di tante altre

I due migliori dispositivi dell’intera campagna promozionale sono rappresentati da Oppo Reno 2Z, la versione più economica con 128GB di memoria interna, e Oppo Reno 2. Chiaramente, l’utente che vuole il massimo con il minimo sforzo deve assolutamente avvicinarsi al secondo device, le prestazioni sono da top di gamma assoluto e la spesa non supera i 449 euro; nell’eventualità in cui si desiderasse risparmiare, il Reno 2Z rappresenta una valida alternativa, sopratutto data la richiesta finale di 349 euro.

Da non trascurare nemmeno la presenza di soluzioni decisamente più economiche, come Oppo A9 2020 a 229 euro o Oppo A5 2020 a 179 euro, due device di fascia bassa, ma ognuno caratterizzato da alcune specialità più o meno importanti. Per godere di una visione d’insieme del volantino Expert, collegatevi subito a questa pagina ufficiale.