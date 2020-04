L’amministratore delegato e fondatore del social network Twitter, Jack Dorsey ha recentemente annunciato che donerà 1 miliardo di dollari per finanziare gli sforzi di soccorso durante questa pandemia da nuovo coronavirus.

Dorsey ha anche spiegato che l’importo è pari a circa il 28% del suo attuale patrimonio netto, che sarebbe intorno ad una cifra di 3.6 miliardi di dollari. Scopriamo insieme la dichiarazione ufficiale.

Twitter: Jack Dorsey donerà 1 miliardo di dollari in beneficenza

Ecco la dichiarazione ufficiale di Dorsey pubblicata sul suo profilo ufficiale Twitter: “Sto trasferendo 1 miliardo del mio patrimonio netto (circa il 28% della mia ricchezza) su #startsmall LLC per finanziare gli aiuti globali COVID-19. Dopo aver disarmato questa pandemia, l’attenzione si sposterà sulla salute e l’educazione delle ragazze e sull’UBI. Funzionerà in modo trasparente, tutti i flussi tracciati qui“.

Ha anche postato un link in cui è possibile ottenere più informazioni, dimostrando che le sue azioni sono del tutto trasparenti. L’operazione sarà attuata trasferendo la somma in azioni di Square al suo fondo Start Small con l’obiettivo di sostenere questioni come la salute e l’istruzione delle ragazze, insieme all’idea di un reddito di base universale, attraverso il suo fondo Start Small.

Nelle ultime settimane la maggior parte dei colossi come Facebook, Instagram e infine Twitter stanno attuando moltissime manovre per cercare, insieme, di combattere questa pandemia che ormai ha colpito tutto il mondo da diverse settimane. Facebook per esempio ha donato 3 milioni di euro per gli editori locali, in modo che ogni utente possa rimanere informato su quello che accade intorno a lui. Insieme ce la faremo, basta rispettare le regole e sperare che i contagi vadano calando.