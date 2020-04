Sui sistemi operativi iOS il social network Facebook ha iniziato la distribuzione di una nuova funzione per la propria applicazione mobile. Stiamo parlando della Modalità Silenziosa, che consente di disintossicarsi dall’ansia delle notifiche.

Nelle ultime settimane il colosso di Menlo Park ha rilasciato alcune novità per cercare di mantenere gli utenti all’interno delle proprie case, una è sicuramente la possibilità di giocare con amici e parenti online. Scopriamo insieme i dettagli di questa Modalità Silenziosa.

Facebook sta per lanciare una nuova Modalità Silenziosa su iOS

Facebook ha avviato da qualche giorno il roll out di una nuova versione della propria applicazione per dispositivi iOS. Quest’ultima consente di ridurre al minimo le distrazioni disattivando le notifiche push dell’applicazione per un periodo di tempo liberamente impostabile dall’utente. La società ha annunciato la modifica come un aggiornamento sul post COVID Newsroom, descrivendolo come un modo per gli utenti di stabilire il modo in cui trascorrono il loro tempo sulla piattaforma mentre si adattano alle nuove routine e al lavoro da casa durante la pandemia da nuovo coronavirus.

La nuova modalità appena citata, è attivabile e disattivabile in base alle esigenze dell’utente, ma è anche possibile pianificare l’esecuzione automatica in orari prestabiliti. Per esempio, se si lavora da casa dalle 9 alle 17 sarà possibile impostare la Modalità Silenziosa per l’esecuzione automatica durante la giornata lavorativa per ridurre la tentazione di perdere tempo con l’applicazione.

In qualsiasi caso nel periodo di tempo in cui l’applicazione è attiva, se l’utente prova ad avviare Facebook, l’applicazione ricorderà che abbiamo deciso di limitare il tempo trascorso ad utilizzarla. I controlli di questa nuova Modalità Silenziosa si trovano all’interno di una nuova sezione su Facebook. Sui dispositivi Android la novità inizierà ad essere testata nel mese di maggio mentre la distribuzione è prevista per il mese successivo.