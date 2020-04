Le preoccupazioni e i dubbi non cessano mai quando si parla di smartphone e radiazioni, soprattutto in assenza di risultati concreti e univoci. Purtroppo queste preoccupazioni sono alimentate soprattutto dall’uso che si fa di questi dispositivi, a volte forse eccessivo.

Tantissime sono le persone che non smettono mai di fare ricerche a riguardo per documentarsi, ma purtroppo i risultati continuano a non esistere nonostante i numerosi studi scientifici effettuati. Un gruppo di ricercatori, però, consiglia di controllare il valore SAR del proprio smartphone in assenza di tali risultati.

Questo è un valore calcolato dall’Ufficio Federale Tedesco per la protezione delle radiazioni con specifici studi che indica quante radiazioni il corpo umano assorbe quando è esposto ad un campo elettromagnetico. Quando il valore SAR è superiore alla media è definito potenzialmente pericoloso perché rilasciata più radiazioni di altri modelli. La nota testata tedesca Statista dopo aver preso possesso della lista ufficiale stilata dall’ente tedesco ha deciso di pubblicare i nomi degli smartphone maggiormente pericolosi perché con un SAR alto.

Prima di scoprire i modelli, però, si consiglia di seguire una sorta di regole per evitare di assorbire le radiazioni che rilasciano questi dispositivi; in particolare, si consiglia di:

Non addormentarsi con lo smartphone sotto il cuscino o sul comodino vicino il proprio letto se accesso. In tal caso, meglio tenere la modalità aerea oppure spegnerlo completamente.

Durante le chiamate non avvicinare lo smartphone all’orecchio, ma utilizzare il vivavoce oppure le cuffie.

Non conservarlo nelle tasche dei pantaloni o in quelle interne delle giacche.

Smartphone pericolosi: ecco quali sono quelli con un valore SAR alto

Secondo la lista pubblicata, gli smartphone che hanno un valore SAR più alto rispetto ad altri modelli e sono definiti potenzialmente pericolosi sono: