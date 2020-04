Il volantino Trony vuole ritagliarsi un piccolo spazio nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo l’azienda ha deciso di scontare tantissimi prodotti a prezzi quasi mai visti, partendo proprio dalla natura della campagna stessa con il raddoppio dello sconto IVA.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare delle offerte devono sapere che la campagna promozionale descritta nel nostro articolo risulta essere valida solamente in determinate regioni sul territorio nazionale, non ovunque o sul sito ufficiale; nello specifico i prezzi saranno fruibili solo in Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria e Abruzzo, compresa anche la Repubblica di San Marino.

ISCRIVETEVI al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid per scoprire i prezzi più bassi disponibili su Amazon, nonché per ricevere tanti codici sconto gratis da utilizzare per i vostri acquisti.

Volantino Trony: tutti gli sconti e le offerte migliori in assoluto

Il volantino Trony ripercorre quelle che sono le linee guida della campagna promozionale più apprezzata dagli utenti italiani, ovvero lo sconto IVA. In parole povere il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di acquistare praticamente ciò che vuole, ed allo stesso tempo godere di uno sconto fisso prestabilito, indipendentemente dalla cifra spesa.

Volendo osare ancora di più, Trony ha deciso di proporre il raddoppio dello sconto IVA, raggiungendo un livello decisamente elevato ed in grado di attrarre la maggior parte di noi. Per aiutarvi a comprendere la promo, ricordiamo che tecnicamente si tratta di uno scorporo dell’IVA, non corrisponderà quindi ad uno sconto del 44% dal prezzo finale di vendita, ma effettivamente sarà di circa il 32,80%.

Tutti i dettagli sono reperibili nello specifico qui sotto.