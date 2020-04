Esselunga prova a recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale davvero molto interessante valida solamente oggi, 11 aprile 2020, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Tutti gli acquisti, a differenza di quanto accade presso i rivenditori del settore, potranno essere completati in via esclusiva solamente nei negozi fisici, al giorno d’oggi non è possibile approfittare delle occasioni dell’elettronica sul sito ufficiale (controllate gli orari di apertura del punto più vicino alla vostra abitazione).

Scoprite i migliori codici sconto Amazon e le offerte del periodo, ISCRIVENDOVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: cosa offre la promozione

La promozione di Esselunga affonda le proprie radici nell’offrire all’utente la possibilità di ricevere le cuffie wireless SBS ad un prezzo decisamente invitante ed interessante, dopo aver acquistato uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, basterà aggiungere 1 euro per tornare a casa anche con il modello sopra-indicato (il cui valore si aggira attorno ai 40 euro).

Gli smartphone che permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato sono davvero moltissimi, ad esempio è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 8T a 168 euro, ottimo rapporto qualità/prezzo per un dispositivo da consigliare a coloro che vogliono buone prestazioni senza spendere troppo. Sempre sulla stessa linea qualitativa (o poco superiore) troviamo lo Huawei P30 Lite New Edition, oggi acquistabile a 298 euro (a 299 euro potete acquistare però lo Huawei P40 Lite).

Il volantino Esselunga racchiude anche altri sconti, non dimenticate però che è in scadenza oggi, 11 aprile, per questo motivo dovete velocizzare la scelta, avete ancora poco tempo a disposizione.