Comet si rilancia con una campagna promozionale che promette prima di tutto la possibilità di effettuare acquisti stand comodamente seduti sul divano di casa, ricevendo la merce a titolo completamente gratuito, oltre che naturalmente il solito e classico Tasso Zero.

Tutti coloro che effettueranno acquisti, infatti, potranno eventualmente richiedere un prestito senza interessi, da rateizzare in 10 mesi con pagamenti automatici tramite il proprio conto corrente. Per ottenere questo risultato sarà necessario superare un livello minimo di spesa, oltre che naturalmente soddisfare le richieste di affidabilità creditizia.

Comet: il volantino non ha pietà delle rivali

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi e di fascia a dir poco elevata, gli utenti possono infatti prima di tutto pensare di acquistare un buonissimo iPhone 11 a 799 euro, passando anche per Huawei P Smart Z a 189 euro, Huawei Mate 30 Pro a 999 euro, P30 Pro a 629 euro, P40 Lite a 299 euro, P Smart+ 2019 a 179 euro, P30 a 479 euro, Nova 5T a 349 euro, P30 Lite New Edition a 299 euro, P30 Lite a 229 euro, Motorola One Zoom a 349 euro, Motorola G8 Plus a 229 euro, Motorola E6 Plus a 139 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 499 euro, Mi 9 a 399 euro, Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Redmi Note 7 a 149 euro, Oppo Reno 2 a 449 euro e tantissimi altri ancora.

Come avete potuto voi stessi notare, le possibilità di acquisto sono quasi infinite, per questo motivo raccomandiamo vivamente di prendere visione delle pagine che trovate a questo link.