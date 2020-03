MediaWorld fa sentire il fiato sul collo a Unieuro con una serie di volantini ricchissimi di occasioni da non lasciarsi sfuggire, proprio per coloro che sono chiusi in casa in smart working o chi è alla ricerca di nuovi elettrodomestici per la propria abitazione.

Tutti gli acquisti, è sempre bene ricordarlo, potranno essere completati esclusivamente online, i singoli punti vendita sparsi per il territorio sono stati chiusi fino a data da definirsi a causa del virus che sta colpendo l’Italia ed il mondo. Indipendentemente dalla cifra spesa o dalla tipologia del prodotto, la spedizione sarà sempre gratuita presso il vostro domicilio.

Volantino MediaWorld: con questi sconti tutti risparmiano

I volantini di MediaWorld attualmente attivi sono differenti tra loro, ma tutti accomunati da grandi possibilità di risparmio sotto ogni punto di vista. Il più comune ed agguerrito resta sicuramente l’Home Sweet Work, una serie di prezzi bassi che permetteranno al consumatore di acquistare i dispositivi più richiesti per le attività di smart working: notebook, pc desktop, all-in-one, stampanti, monitor, software e similari.

In parallelo è stata attivata anche una simpatica campagna promozionale sui marchi Uniqo e ISY, due produttori di accessori per smartphone dai prezzi notoriamente bassi, oggi resi ancora migliori dalle offerte. Anche in questo caso, lo ricordiamo, la spedizione è completamente gratuita presso il vostro domicilio.

Per scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale pensata dal volantino MediaWorld, collegatevi al seguente link.