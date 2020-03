L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare nuovamente la propria offerta denominata Creami WOW Weekend fino al prossimo 3 aprile 2020. Vi ricordo che l’offerta in questione costa solamente 4.99 euro al mese.

Per chi non ne fosse al corrente, l’offerta Creami WeBack è stata recentemente eletta “Prodotto dell’Anno 2020”. L’offerta WOW Weekend è solitamente proposta durante il weekend ma è stata resa disponibile anche durante la settimana. Scopriamo i dettagli.

PosteMobile proroga la Creami WOW Weekend fino alla prossima settimana

Rispetto alla versione classica, in questo caso Creami WOW Weekend rimane quindi attivabile esclusivamente online fino a venerdì 3 Aprile 2020, salvo eventuali cambiamenti, tramite la pagina dedicata. Vi ricordo che la Creami WOW Weekend permette di attivare il piano tariffario ricaricabile Creami NeXt 1 al costo promozionale di 4.99 euro al mese invece che 10 euro al mese.

Il piano appena menzionato vi ricordo che comprende credit illimitati per chiamare ed inviare SMS a tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 10 GB di traffico internet in 2/3/4G alla massima velocità disponibile a 4.99 euro al mese. In realtà il piano tariffario Creami neXt 1 include 5 Giga base e un bonus di 5 Giga aggiuntivi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

Come nelle precedenti edizioni, l’offerta è dedicata solamente ai nuovi clienti che richiedono una SIM ricaricabile con o senza contestuale portabilità del proprio numero. Il costo di una nuova SIM Card è di 15 euro con 15 euro di traffico incluso e costo della spedizione della stessa scheda azzerato. Per scoprire tutte le altre offerte o per avere maggiori dettagli sulla Creami WOW Weekend, visitate il sito ufficiale dell’operatore.