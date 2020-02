L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di riproporre fino a domenica 16 febbraio 2020 la Creami WOW Weekend a tutti i nuovi clienti che decidono di cambiare operatore, con o senza contestuale portabilità del proprio numero.

Come ogni volta, potrete acquistarla in anteprima compilando il form dedicato sul sito ufficiale dell’operatore, oppure attivandola il 15 o il 16 febbraio 2020. Scopriamo insieme cosa offre.

PosteMobile ripropone la Creami WOW Weekend a 4.99 euro

La Creami WOW Weekend propone minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. Il costo della nuova SIM è pari a 15 euro e include 15 euro di traffico, la spedizione invece non prevede alcun costo aggiuntivo.

L’offerta include senza costi aggiuntivi anche i servizi come Ti Cerco e Richiama Ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 40121. L’operatore permette anche di condividere i propri Giga con altri dispositivi in hotspot senza costi aggiuntivi e garantisce una copertura di rete fino a 150 Mbps in download in tutta Italia.

Andando sul sito ufficiale dell’operatore, potrete sceglierla se acquistarla online o con operatore. Nel primo caso vi verrà chiesto di inserire alcuni dati personali per la creazione della nuova SIM, nel secondo caso invece verrete ricontattati da un operatore che vi aiuterà nel passaggio. Per scoprire questa e tutte le altre offerte proposte da PosteMobile, non vi resta che dare un’occhiata al suo sito ufficiale o recarvi in un qualsiasi Ufficio Postale della vostra zona.